شركة سام سونغ توقع رسميا أول صفقة أجور على الإطلاق مع نقابة عمالها

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وقعت إدارة شركة "سام سونغ" للإلكترونيات ونقابة العمال بالشركة رسميا على اتفاقية الأجور السنوية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ الشركة منذ 53 عاما.وأقامت نقابة العمال والإدارة حفل التوقيع في مجمع "سام سونغ" للإلكترونيات في "كي هُنغ" في جنوب سيول، أمس الأربعاء.وبموجب الاتفاق، ستتبع النقابة معدل زيادة الأجور الذي حددته الشركة، حيث اقترحت الشركة زيادة الأجور بمتوسط 7.5% لعام 2021 و9% لهذا العام.وقد توصلت الشركة والنقابة إلى اتفاق بشأن المزيد من الحوافز للموظفين الذين يعملون في أيام العطلات التقليدية وتعويضات عن الإجازات مدفوعة الأجر غير المستخدمة.كما قرر الجانبان تنظيم فريق عمل مشترك بين العمال والإدارة لتحسين نظام تقييد رواتب كبار الموظفين وكذلك ظروف العمل.وتمثل هذه أول صفقة أجور بين إدارة "سام سونغ" للإلكترونيات والعمال بالشركة منذ تأسيسها في عام 1969.