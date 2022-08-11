إلزام المشاركين في التدريبات العسكرية بين سيول وواشطن باختبارات كورونا

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أعدت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية إجراءات قوية لمكافحة تفشي فيروس كورونا في الفترة التي تسبق التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة، والتي يطلق عليها اسم "أولتشي حارس الحرية"، والمقرر أن تبدأ يوم 22 أغسطس.ويشمل ذلك إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل "بي سي آر" مسبقا على جميع المشاركين في التدريبات العسكرية.وقد نوقشت تلك الخطة في مؤتمر عُقِد أمس الأربعاء عبر الفيديو بين كبار القادة العسكريين، وكان من بينهم وزير الدفاع "لي جونغ سوب".وبالنظر إلى أن ستجرى التدريبات في الوقت الذي يُتوقع فيه وصول تفشي الفيروس إلى ذروته، فسوف تتأكد وزارة الدفاع من سلبية نتائج اختبارات للمشاركين، وسيتم إلزامهم بإجراء الاختبار الذاتي مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا خلال فترة التدريبات.ولمنع تفشي الإصابات الجماعية في الثكنات العسكرية، سيستأنف الجيش الكوري اعتبارا من يوم الجمعة اختبارات الكشف عن كورونا الوقائية للمجندين الجدد، فضلا عن مراقبة الجنود العائدين من الإجازات أو الرحلات الطويلة.وإذا تجاوز المتوسط الأسبوعي لعدد الإصابات اليومي مستوى ألفيْن، فقد يقوم الجيش بتحويل نظام الاستجابة إلى المرحلة الثانية، مما سيسمح لكل فرع عسكري بتحديد ما إذا كان سيقيد الجنود مؤقتا من الخروج أو استقبال الزوار.