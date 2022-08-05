توقعات بهطول أمطار في معظم أنحاء كوريا حتى الغد الجمعة

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توقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الخميس أن يستمر هطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد اليوم الخميس وغدا الجمعة، وسوف تكون الأمطار أكثر غزارة في مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" وشمال "جولا".وسوف تبلغ معدلات الأمطار ما يزيد عن 150 ملليمترا على الأجزاء الشمالية من "تشونغ تشُنغ" حتى الغد الجمعة، بينما يُتوقع أن تستقبل الأجزاء الأخرى من "تشونغ تشُنغ" والأجزاء الداخلية الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" وشمال "جولا" ما بين 50 إلى 100 ملليمتر.ومن المتوقع أيضا أن يصل معدل الأمطار في الأجزاء الغربية من مقاطعة "كانغ وان" والأجزاء الشمالية من مقاطعة جنوب "جولا" إلى أكثر من 120 ملليمترا، بينما سيصل معدل الأمطار في سيول و"إنتشون" ومقاطعة "كيونغ كي" إلى ما بين 20 و80 ملليمترا.وسوف تخف حدة الأمطار في معظم أنحاء البلاد بعد ظهر الغد الجمعة.