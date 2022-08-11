11 قتيلا و8 مفقودين بسبب الأمطار الغزيرة غير المسبوقة

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ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة غير المسبوقة التي ضربت كوريا الجنوبية هذا الأسبوع إلى 11 قتيلا، بينما لا يزال 8 آخرون في عداد المفقودين.وقال مركز مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة إنه تم تأكيد مصرع 11 شخصا، وهم ستة أشخاص في سيول، و3 أشخاص في مقاطعة "كيونغ كي"، وشخصان في مقاطعة "كانغ وان"، بينما أصيب 18 شخصا في مقاطعة "كيونغ كي"، ولم يُعرف بعدُ مصير 8 أشخاص آخرين.وتم تهجير ما يقرب من ألف شخص من 548 أسرة، معظمهم في سيول و"كيونغ كي"، واضطر حوالي 4300 شخص إلى إخلاء منازلهم مؤقتا.وقد غمرت المياه حوالي 3700 وحدة سكنية وتجارية خاصة معظمها في سيول، وغمرت المياه أكثر من 300 هكتار من الأراضي الزراعية، وتم الإبلاغ عن 25 انهيارا أرضيا.ومن ناحية أخرى، تم ترميم أكثر من 92% من المرافق العامة التي تضررت من الأمطار الغزيرة حتى صباح اليوم الخميس.