كيم يو جونغ تلقي باللوم على سيول في تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية

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ألقت "كيم يو جونغ" أخت الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، باللوم على كوريا الجنوبية في تفشي فيروس كورونا في كوريا الشمالية، وحذرت من "الانتقام الشديد".ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الخميس، فإن "كيم يو جونغ"، التي تشغل منصب نائبة مديرإدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، قد وجهت ذلك الاتهام في اجتماع وطني عُقد في اليوم السابق لمراجعة سياسات البلاد الطارئة لمكافحة الوباء.ونقلت الوكالة عن "كيم" قولها إن أزمة الوباء كانت على ما يبدو بسبب الأعداء الذين يسعون إلى سحق بلادها باستخدام الأزمة الصحية العالمية، واتهمت كوريا الجنوبية بالمسؤولية عن تفشي الفيروس في الشمال عن طريق المنشورات التي يتم إرسالها من الجنوب.وشددت "كيم" على الحاجة إلى اتخاذ رد فعل انتقامي قوي، موضحة أنه يتم النظر بالفعل في العديد من تدابير الاستجابة.