استئناف إلزام المجندين الجدد بإجراء اختبار الكشف على فيروس كورونا

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قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إنه سيُطلب من المجندين الجدد بدءا من الغد الجمعة إجراء اختبار "بي سي آر" للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام قبل التحاقهم بالثكنات العسكرية، وسط ارتفاع حالات العدوى داخل الجيش.وسيتم تطبيق الخطة الجديدة على الشباب الذين سيبدؤون التدريبات ضمن خدمتهم العسكرية الإلزامية اعتبارا من يوم 16 أغسطس.وسيتم إجراء الاختبارات للمجندين مجانا في مواقع الاختبار المؤقتة أو مراكز الصحة المجتمعية في جميع أنحاء البلاد إذا أبرزوا إشعار التجنيد.وكانت الحكومة الكورية قد ألزمت المجندين بإجراء تلك الاختبارات بدءا من مايو عام 2020، لكنها أوقفت العمل بذلك في مايو من هذا العام بعد انخفاض عدد الإصابات، ثم قررت السلطات الصحية إعادة العمل باختبار المجندين حديثا، حيث ثبتت إصابة 1.91% من المجندين الجديد في معسكر تدريب عسكري في الأسبوع الرابع من يوليو، بزيادة حادة من 0.46% في يونيو.