كوريا تعاني من استمرار العجز التجاري رغم زيادة الصادرات

قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم إن الصادرات الكورية زادت بنسبة تجاوزت 20% خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس الجاري، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات في هذه الفترة بلغت 15 مليارا و700 مليون دولار لتزيد بـ23.2%.
وحسب اتجاه الصادرات من المنتجات الكورية الرئيسية، زادت المنتجات البترولية بـ177%، والسيارات بـ191.9%، والأجهزة الدقيقة بـ9.5%، بينما انخفضت الصادرات الكورية من أشباه الموصلات بـ5.1%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ17.7%.
أما قيمة الواردات الكورية خلال العشرة أيام الأولى من هذا الشهر فقد زادت بـ34.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب المنتجات، زادت قيمة واردات كوريا من النفط بـ50.1%، وأشباه الموصلات بـ44.6%، والغاز بـ96.4%، والفحم بـ162.5%، والسيارات بـ71.7%.
وبذلك سجل الميزان التجاري الكوري عجزا يبلغ 7 مليارات و677 مليون دولار، مقارنة بـ4 مليارات و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.