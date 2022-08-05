كوريا تعاني من استمرار العجز التجاري رغم زيادة الصادرات

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم إن الصادرات الكورية زادت بنسبة تجاوزت 20% خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس الجاري، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات في هذه الفترة بلغت 15 مليارا و700 مليون دولار لتزيد بـ23.2%.وحسب اتجاه الصادرات من المنتجات الكورية الرئيسية، زادت المنتجات البترولية بـ177%، والسيارات بـ191.9%، والأجهزة الدقيقة بـ9.5%، بينما انخفضت الصادرات الكورية من أشباه الموصلات بـ5.1%، وأجهزة الاتصالات اللاسلكية بـ17.7%.أما قيمة الواردات الكورية خلال العشرة أيام الأولى من هذا الشهر فقد زادت بـ34.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.وحسب المنتجات، زادت قيمة واردات كوريا من النفط بـ50.1%، وأشباه الموصلات بـ44.6%، والغاز بـ96.4%، والفحم بـ162.5%، والسيارات بـ71.7%.وبذلك سجل الميزان التجاري الكوري عجزا يبلغ 7 مليارات و677 مليون دولار، مقارنة بـ4 مليارات و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.