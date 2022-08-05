إجماع بين المعسكرين الحاكم والمعارض على الإعلان عن مناطق كوارث خاصة

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اتفق المعسكران الحاكم والمعارض في كوريا الجنوبية على ضرورة المسارعة بتعيين المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد مؤخرا، كمناطق كوارث خاصة من أجل تكثيف إعادة الإعمار فيها.وعقد حزب "قوة الشعب" الحاكم اجتماعا مع الحكومة من أجل مناقشة سبل دعم التعافي من أضرار الفيضانات، حيث قال إنه يجب الآن جمع القوى من أجل التغلب على هذه الأزمة، وطالب الحكومة بالمسارعة إلى الإعلان عن المناطق المتضررة كمناطق كوارث خاصة.وإذا تم اختيار مناطق الكوارث الخاصة بعد التأكد من تجاوز الأضرار فيها مستوى معينا، ستقدم الحكومة المركزية دعما ماليا إليها لإصلاح الأضرار، كما سيتم تأجيل المواعيد النهائية لدفع سكانها مختلف أنواع الضرائب ورسوم التأمينات الصحي والاتصالات والكهرباء وغيرها.وشهد الاجتماع أيضا مناقشة سبل تقديم ذلك الدعم بشكل سريع نظرا لأنه يمكن أن يستغرق تعيين تلك المناطق بعض الوقت، ومن ثم قررت الحكومة الإسراع في دفع المساعدات المالية لاستقرار المعيشة اليومية وتقديم تعويضات عن الخسائر المادية بما فيها السيارات الخاصة.وقد انضم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى الحزب الحاكم فيما يتعلق بضرورة الإسراع بتعيين المناطق المتضررة كمناطق كوارث خاصة. وزارت قيادة الحزب ملجأ للمتضررين من سكان حي "غو ريونغ" في العاصمة سيول، وقالت إنها ستناقش سبل توفير راحة الإقامة بشكل فعال، ووصفت حجم الدعم الحكومي بأنه قليل جدا.كما زار أعضاء من حزب العدالة المعارض الصغير صالة جنازة لأفراد أسرة من المعاقين ماتوا غرقا بسبب المياه التي غمرت مسكنهم في الدور تحت الأرضي، وقال أعضاء الحزب إنهم سيبذلون أقصى الجهود لإعداد وسائل لاستقرار الضعفاء سكنيا.