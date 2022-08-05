الرئيس الكوري يجري حوارا غير معلن مع السفير الأمريكي لدى سيول

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أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" حوارا غير معلن مع السفير الأمريكي لدى سيول "فيليب غولدبرغ" وقائد القوات الأمريكية لدى كوريا وقائد الأركان المشتركة الكورية الأمريكية "بول لاكاميرا" مساء أول من أمس الثلاثاء في المكتب الرئاسي في منطقة يونغ سان، واستمر الحوار حوالي ساعة ونصف.وحضر الاجتماع من الجانب الكوري أيضا وزير الدفاع الكوري "لي جونغ صوب" ورئيس هيئة الأركان المشتركة "كيم سُنغ غيوم" ومستشار الأمن القومي "كيم صونغ هان".وكان من المقرر إجراء ذلك الحوار مع مأدبة عشاء، إلا أنه جرى بشكل مبسط بسبب هطول الأمطار الغزيرة بشكل مكثف في المناطق الوسطى من البلاد.وصرح مسؤول في المكتب الرئاسي بأن الاجتماع استهدف تهنئة السفير الأمريكي بتوليه منصبه، وتشجيع السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية قبل انطلاق المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين يوم 22 من هذا الشهر، إلى جانب تبادل الآراء حول سبل تعزيز التحالف الكوري الأمريكي، والأوضاع الأمنية في شبه الجزيرة الكورية.