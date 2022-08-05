تقديم 65 مليار وون من كوبونات الخصم في عيد الحصاد القادم

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قررت الحكومة الكورية تنفيذ بعض الوسائل التي تهدف إلى استقرار معيشة المواطنين العاديين وتخفيف أعبائهم الناتجة عن ارتفاع الأسعار.وفي هذا السياق، سيتم قبل حلول عيد الحصاد الكبير الذي يصادف العاشر من سبتمبر القادم، تقديم أكثر من 60 مليار وون من كوبونات الخصم على المنتجات الحيوانية والسمكية، وطرح المزيد من الأغذية، وتوفير كميات ضخمة من المنتجات المستخدمة في عيد الحصاد، والتي ارتفعت أسعارها بنا يصل إلى 7% بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عام واحد، من أجل استقرار أسعارها.وأعلنت الحكومة الكورية في اجتماع طارئ عقدته للتعامل مع معيشة المواطنين عن خطة لاستقرار المعيشة في فترة عيد الحصاد، تتضمن طرح المزيد الكميات من أكثر 20 سلعة ومنتجا غذائيا يتم استهلاكها بكثرة في عيد الحصاد، بما في ذلك الكرنب والفجل، بمقدار 1.4 ضعف الأوقات العادية، من خلال تفريغ المخزون أو الاستيراد السريع.وتشتمل الخطة أيضا على ضخ 65 مليار وون، أي ما يعادل حوالي 50 مليون دولار، من كوبونات الخصم على المنتجات الحيوانية والسمكية.وتستهدف الحكومة الكورية من خلال هذه الخطة تخفيض أسعار لوازم العيد إلى المستوى الذي كانت عليه في العام الماضي.كما تخطط الحكومة لتعيين المزيد من العمال المؤقتين استعدادا للزيادة الكبيرة المرتقبة في عمليات توصيل البضائع والمشتريات خلال عيد الحصاد، وكذلك تقديم دعم مالي بقيمة 42 تريليونا و600 مليار وون كقروض وضمانات لأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة.وسوف يتم أيضا زيادة عدد الحافلات والقطارات في فترة العيد والإعلان عن خطة خاصة للنقل في بداية الشهر القادم.