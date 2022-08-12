الرئيس يون يناقش القضية النووية لكوريا الشمالية مع الأمين العام للأمم المتحدة

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من المقرر أن يناقش الرئيس "يون صوك يول" في سيول اليوم الجمعة قضية البرنامج النووي لكوريا الشمالية خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، الذي يزور كوريا الجنوبية حاليا.وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال مستشار "يون" للأمن القومي "كيم صونغ هان" إن "يون" و"غوتيريس" سيناقشان خلال اجتماعهما على مأدبة غداء، القضية النووية الكورية الشمالية، والتي تشكل تهديدا وتحديا مباشرا لنظام حظر الانتشار النووي.وقد حث "غوتيريش" المجتمع الدولي مؤخرا على الامتثال لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ودعم نظام منع الانتشار الدولي.وأضاف "كيم" أن "يون" و"غوتيريس" سيتبادلان الآراء أيضا حول مختلف القضايا العالقة، بما في ذلك تغير المناخ.وأوضح أن الاجتماع سيكون فرصة لتعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والأمم المتحدة، وتسليط الضوء على التزام سيول بالقيام بدور نشط في معالجة القضايا الدولية، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر القادم.يذكر أن "غوتيريس" ويزور كوريا الجنوبية يومي الخميس والجمعة ضمن جولة آسيوية تشمل أيضا كلا من اليابان ومنغوليا. وتعد هذه أول زيارة يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة إلى كوريا الجنوبية منذ أن حضر حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في "بيونغ تشانغ" عام 2018.