الرئيس يون يدعو إلى رعاية قطاع الأحياء البحرية كصناعة استراتيجية

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دعا الرئيس "يون صوك يول" إلى تعزيز قطاع الأحياء البحرية كصناعة استراتيجية وطنية.ووفقا للمتحدثة الرئاسية "كانغ إين سون"، أصدر "يون" ذلك التوجيه إلى وزير المحيطات ومصائد الأسماك "جو صونغ هوان" بعد ظهر أمس الخميس.وطلب الرئيس من "جو" تطوير نظام لوجستي للموانئ وبناء شبكة شحن قوية، وحثه على بذل جهود شاملة لتحقيق الاستقرار في أسعار منتجات المصائد.كما طلب "يون" من الوزير دعم مشروع يهدف إلى تحديث قرى الصيد، من خلال الترويج للمزارع السمكية الذكية والسياحة البحرية وضمان السفر المريح لسكان الجزر.وعندما سُئل عن إجراءات سيول للتعامل مع قرار اليابان بتصريف المياه المشعة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية في مياه المحيط، قال "جو" للصحفيين إن كوريا الجنوبية أعربت مرارا وتكرارا عن أسفها بشأن هذه القضية على المستوى الحكومي، كما انضمت إلى فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة خطط طوكيو.وأضاف أن الحكومة ستوسع من مواقع التحقق والفحص للتأكد مما إذا كانت المياه الملوثة والمعالجة من اليابان ستدخل إلى المياه الكورية، كما ستعمل على منع أي آثار سلبية على الاستهلاك المحلي لمنتجات المصائد.