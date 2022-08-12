ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الأمطار الغزيرة في كوريا إلى 13 شخصا

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ارتفع عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المناطق الوسطى من البلاد هذا الأسبوع إلى 13 شخصا، بينما لا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين.ووفقا لمركز مكافحة الكوارث وإجراءات السلامة، تم التأكد من مصرع 13 شخصا حتى الساعة 6 من صباح اليوم الجمعة، من بينهم 8 أشخاص في سيول، و3 أشخاص في مقاطعة "كيونغ كي"، وشخصان في مقاطعة "كانغ وان".وقد أصيب 18 شخصا آخر، منهم 16 في "كيونغ كي" واثنان في سيول، ولا يزال 6 آخرون في عداد المفقودين.وقد عثرت السلطات على جثتي شقيقين كانا مفقودين منذ يوم الاثنين بعد سقوطهما في إحدى البالوعات في جنوب سيول، حيث عُثر على جثة شاب يوم الأربعاء وجثة أخته ليلة الخميس.وأدت الأمطار إلى نزوح ما يقرب من 1500 شخص بعد تدمير منازلهم أو غرقها بمياه الأمطار، واضطر حوالي 4800 شخص إلى إخلاء منازلهم مؤقتا.وتم الإبلاغ عن أضرار لحقت بحوالي 3880 منشأة خاصة و656 منشأة عامة، كما غمرت المياه أكثر من 878 هكتارا من الأراضي الزراعية، وتم الإبلاغ عن إجمالي 69 انهيارا أرضيا حتى الآن.