واشنطن تحذر مجددا من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة

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كررت الولايات المتحدة تحذيرها من احتمال إجراء كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة.وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "فيدانت باتيل" أمس الخميس في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن واشنطن تعتقد أن كوريا الشمالية تقوم حاليا بتجهيز موقع "بيونغ كيه ري" للتجارب النووية، لإجراء تجربتها النووية السابعة، موضحا أن هذا يتفق مع التصريحات العامة الصادرة من جانب كوريا الشمالية.وقال "باتيل" إن الولايات المتحدة تستعد لجميع الحالات الطارئة بالتنسيق الوثيق مع اليابان وكوريا الجنوبية.وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء تعديلات قصيرة وطويلة المدة على وضعها العسكري استجابة لأي استفزاز من قبل كوريا الشمالية.وقال المتحدث أيضا إن واشنطن تشعر بالقلق من خطاب النظام الكوري الشمالي حول البرنامج النووي، مشيرا إلى أن إجراء التجربة النووية السابعة سيشكل تصعيدا خطيرا وسيؤدي إلى تهديد الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي.