إصابات كورونا الجديدة في كوريا الجنوبية تقل عن 130 ألفا

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انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية أمس إلى أقل من 130 ألف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن عدد حالات الإصابة الجديدة قد بلغ 128 ألفا و714 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 464 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى حوالي 21 مليونا و112 ألف شخص.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 35 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 453 شخصا، وهو أكبر عدد في حوالي 3 أشهر، منذ يوم الثاني من مايو.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 25 ألفا و499 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن زاد عدد الوفيات بمقدار 58 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.