السياسية دول آسيان تعرب عن دعمها لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية

أكد وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا والدول الكبرى الأخرى التزامهم بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية على نحو كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

وأصدرت كمبوديا، التي استضافت منتدى آسيان الإقليمي هذا العام، بيانا عن رئيس المنتدى على الموقع الإلكتروني للمنتدى أمس الخميس.

وقد انعقد منتدى آسيان بدءا من يوم 5 أغسطس في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه"، وشارك فيه وزراء الخارجية وكبار الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في رابطة آسيان، بالإضافة إلى الكوريتين والولايات المتحدة والصين وروسيا واليابان.

وأكد البيان دعم آسيان للجهود الدولية لتحقيق نزع السلاح النووي على نحو كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه من شبه الجزيرة الكورية عن طريق الجهود السلمية، بما في ذلك المنصات التي تقودها آسيان، مثل منتداها الإقليمي السنوي.

وجاء في البيان أيضا أن الاجتماع أعرب عن قلقه إزاء الزيادة الأخيرة في تجارب كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات وإطلاق الصواريخ الباليستية، وحث بيونغ يانغ على الامتثال الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والامتناع عن إجراء المزيد من التجارب النووية أو الصاروخية.

كما دعا البيان إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن كل ما من شأنه أن يعيق استئناف الحوار الهادف، مشددا على أهمية المحادثات المستمرة والسلمية بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.

