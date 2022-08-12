كوريا تشارك في تدريبات بحرية تقودها الولايات المتحدة في المحيط الهادئ

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قالت القوات البحرية الكورية الجنوبية إنها ستشارك في التدريبات العسكرية المشتركة "باسيفيك فان غارد 2022".وسوف يتم إجراء هذه التدريبات بمشاركة القوات البحرية من الولايات المتحدة واليابان وأستراليا وكندا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، خلال الفترة من الحادي والعشرين وحتى التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، في المياه القريبة من جزيرة "غوام" الأمريكية في غرب المحيط الهادئ.وسوف تشارك القوات البحرية الكورية في التدريبات التي يقودها الأسطول السابع الأمريكي، بالمدمرتين "الملك سيجونغ" و"الملك مون مو".وكانت تدريبات "باسيفيك فان غارد" قد جرت لأول مرة في عام 2019 بقيادة القوات البحرية الأمريكية، لتكون حدثا سنويا، وقد شاركت القوات البحرية الكورية في تلك التدريبات بشكل منتظم منذ انطلاقها.