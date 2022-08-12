إس كي تبنى مصنعا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة العام القادم

Photo : KBS News

كشف تقرير نشرته وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الجمعة عن أن شركة "إس كي هاينكس" الكورية ستبدأ العمل في بناء مصنع لإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة في الربع الأول من العام القادم.وأضافت الوكالة نقلا عن مصادر متعددة قائلة إن "إس كي هاينكس" قد أكملت اختيار الموقع الذي سيتم فيه بناء المصنع.ومن المتوقع أن يتم في ذلك المصنع إنتاج أشباه الموصلات بشكل تجاري بدءا من عام 2025 أو 2026، وأن يتم توظيف حوالي ألف شخص للعمل فيه.وكان رئيس مجموعة "إس كي" الكورية "تشيه تيه وان" قد أجرى لقاء مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عبر الفيديو يوم السادس والعشرين من شهر يوليو الماضي، حيث كشف عن خطة المجموعة لاستثمار 22 مليار دولار في الولايات المتحدة.