عودة الأجانب إلى سوق الأسهم بعد 7 اشهر من الغياب

Photo : YONHAP News

وفقا لتقرير صادر عن لجنة الرقابة المالية اليوم الجمعة، قام المستثمرون الأجانب بعمليات شراء صافية بما قيمته 245 مليار وون من الأسهم الكورية في شهر يوليو الماضي، وذلك لأول مرة منذ أن بدؤوا بيع الأسهم الكورية في شهر يناير الماضي ولمدة 6 أشهر متتالية.وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها الأجانب بلغ 630.4 تريليون وون حتى نهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة مقدارها 36.7 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق.وبهذا تكون نسبة حصة الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم الكورية قد بلغت 26.4%.كما عاد المستثمرون الأجانب إلى سوق السندات الكورية، حيث بلغت قيمة استثماراتهم الصافية في شراء السندات الكورية 3 تريليونات و561 مليار وون ، بعد أن كانوا قد أجروا عمليات بيع صافية بمقدار 934 مليار وون صافية للسندات الكورية.