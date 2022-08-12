المنظمات الاقتصادية ترحب بالعفو الخاص الذي يشمل عددا من رجال الأعمال

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رحبت المنظمات الاقتصادية الكورية بإصدار الحكومة عفوا خاصا بمناسبة عيد الاستقلال، عن عدد من كبار رجال الأعمال، بمن فيهم نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ"، ورئيس مجموعة شركات "لوتيه".وقال مسؤول في غرفة التجارة والصناعة إن الغرفة ترحب بالعفو الخاص الذي شمل عددا من رجال الأعمال الرئيسيين، لكنه أعرب عن أسفه بأن حجم العفو أقل مما كان متوقعا.كما أعرب عن اعتقاده بأن رجال الأعمال الذين تم العفو عنهم سوف يقومون بأدوارهم وسيتحملون مسؤولياتهم للتغلب على الأزمة الاقتصادية وتمكين كوريا من مواصلة الازدهار المستقبلي.وأكد أن الدوائر الاقتصادية ستأخذ زمام المبادرة في رفع القيم الأخلاقية حتى تتمكن الشركات من كسب ثقة أكثر من قبل الشعب.ومن جانبه، رحب اتحاد الشركات الكورية في بيان له بالعفو الخاص الذي سيتيح من خلاله الرئيس "يون صوك يول" فرصة لرجال الأعمال للعودة إلى أعمالهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني في الوقت الذي تتعرض في البلاد لأزمة اقتصادية.كما رحبت بالعفو الخاص المنظمات الاقتصادية الأخرى، ومنها رابطة الصناعات الكورية، واتحاد التجارة الكوري، والرابطة المركزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أنها ستبذل جهودا لتعزيز الحيوية الاقتصادية للبلاد.