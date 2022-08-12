كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 ألفا و78 حالة، بزيادة مقدارها حوالي 6 آلاف و800 حالة مقارنة بيوم الاثنين من الأسبوع الماضي.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، كانت هناك 396 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.بهذا بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا 21 مليونا و418 ألفا و36 شخصا.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 9 أشخاص خلال الـ24ساعة الماضية، ليبلغ 521 شخصا، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ 108 أيام.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 15 ألفا و673 حالة وفاة، بعد أن شهد زيادة بمقدار 50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.