وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تايوان مجددا رغم التوتر مع الصين

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وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين نتيجة للزيارة الأخيرة التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأمريكي "نانسي بيلوسي" إلى تايوان، بدأ وفد من الكونغرس الأمريكي زيارة ثانية إلى تايوان تستغرق يومين.وقال المعهد الأمريكي في تايوان، الذي يعتبر بمثابة سفارة أمريكية في تايبيه، إن وفدا أمريكيا يتكون من 5 أعضاء من مجلسيْ الشيوخ والنواب، قد وصل إلى تايبيه أمس الأحد ضمن جولة يقوم بها الوفد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.ويرأس الوفد السيناتور "إيد ماركي"، ويضم كلا من النائب "جون غاراميندي"، والنائب "آلان لوينثال"، والنائب "دون بيير"، والنائبة "أماتا كولمان ريدواغن".وفي أثناء إقامة الوفد الأمريكي في تايبيه، سيلتقي بقادة تايوانيين رفيعي المستوى لمناقشة العلاقات الأمريكية التايوانية، والأمن الإقليمي، والتجارة والاستثمار، وسلاسل الإمدادات العالمية، وتغير المناخ، إلى جانب القضايا الأخرى المهمة ذات الاهتمام المشترك.وتجيء زيارة الوفد الأمريكي إلى تايوان بعد 11 يوما من زيارة مماثلة قامت بها "نانسي بيلوسي" رئيسة مجلس النواب الأمريكي واستغرقت يومين، وبعد أيام قليلة من إجراء الصين مناورات عسكرية ردا على زيارة "بيلوسي".