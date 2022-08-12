حجم فائض 4 شركات كورية لتكرير النفط يتجاوز 12 تريليون وون

تبين أن حجم الفائض الذي حققته 4 شركات كورية لتكرير النفط، وهي: "إس كيه إنوفيشن"، و"إس أويل"، و"جي إس كالتيكس"، و"هيون ديه أويل بنك"، قد بلغ 12.3 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 215% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما سجلت هذه الشركات رقما قياسيا في أرباحها التشغيلية في العام الماضي، حيث بلغت الأرباح التشغيلية لشركة "إس كيه أنوفيشن" 3 تريليونات و970 مليار وون، بزيادة نسبتها 249%، وتلتها كل من شركة "جي إس كالتكس" بـ3.2 تريليون وون، وشركة "إس أويل" بـ3 تريليونات و50 مليار وون، وشركة "هيون ديه أويل بنك" بتريليونين و70 مليار وون.ويرجع السبب في تمتع شركات تكرير النفط الكورية بانتعاش كبير في النصف الأول من هذا العام إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وهوامش التكرير العالية.