الفيلم الكوري هَنت يتصدر شباك التذاكر في عيد الاستقلال

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تصدر الفيلم الكوري المثير "هَنت" بطولة "لي جونغ جيه" و"جونغ أو سونغ" شباك التذاكر في اليوم الأول من عطلة نهاية الأسبوع قبيل عيد الاستقلال في كوريا اليوم الاثنين.وبحسب بيانات صادرة عن مجلس السينما الكوري أمس الأحد، استقطب فيلم "هَنت" 394 ألفا من رواد السينما طوال يوم السبت، ليرتفع إجمالي عدد مشاهديه المتراكم إلى مليون وسبعة آلاف.واحتل "هنت" صدارة شباك التذاكر لمدة أربعة أيام متتالية منذ إطلاقه يوم الأربعاء الماضي، متجاوزا فيلم "رايزينغ دراغون" الذي حل يوم السبت في المركز الثاني بعدد 262 ألف مشاهد، وتلاه فيلم "إيمرجينسي ديكلاريشن" بعدد 74 ألف مشاهد.وتدور أحداث فيلم "هنت" حول عملاء استخبارات متنافسين يشتبهون في بعضهم البعض في أثناء البحث عن جاسوس مزدوج.