مسؤول كبير في الحزب الحاكم الياباني يزور ضريح ياسكوني المثير للجدل

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زار مسؤول كبير في الحزب الحاكم في اليابان ضريح ياسكوني المثير للجدل، والذي يخلد ذكرى قتلى الحرب العالمية، اليوم الاثنين الذي تحتفل فيه كوريا الجنوبية بعيد الاستقلال من اليابان، وتحتفل فيه اليابان بمرور 77 عاما على استسلامها في الحرب العالمية الثانية.وقال التلفزيون الياباني "إن إتش كيه" إن رئيس مجلس أبحاث السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم "كويشي هاغيودا" قام بزيارة لضريح ياسكوني في وقت مبكر من اليوم.وكان "كويشي" قد عمل وزيرا للاقتصاد والصناعة، ثم تم تعيينه رئيسا للمجلس يوم العاشر من أغسطس الجاري.كما قام وزير البيئة الياباني السابق "شنجيرو كويزمي" بزيارة لضريح ياسكوني صباح اليوم أيضا، بعد أن قام وزير الاقتصاد والصناعة الياباني "ياستوشي نيشيمورا" بزيارة مماثلة يوم السبت الماضي.