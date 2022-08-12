كيم جونغ أون وبوتين بتبادلات الرسائل بمناسبة عيد استقلال كوريا

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" تبادلا الرسائل بمناسبة عيد الاستقلال الكوري الذي يوافق اليوم الخامس عشر من أغسطس.وقالت الوكالة إن "كيم" بعث برسالة إلى "بوتين" قال فيها إن الصداقة بين روسيا وكوريا الشمالية قد تبلورت في الحرب العالمية الثانية بالانتصار على اليابان التي احتلت شبه الجزيرة الكورية.وأضاف "كيم" في رسالته أن التعان الاستراتيجي والتكتيكي والدعم والتضامن بين البلدين قد وصل منذ ذلك الحين إلى مستوى جديد يتمثل في جهودهما المشتركة لإحباط التهديدات والاستفزازات من قبل القوات العسكرية المعادية.وأعرب كيم عن اعتقاده بأن علاقات الود والتعاون بين كوريا الشمالية وروسيا تتعزز في شتى المجالات بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الكورية الشمالية الروسية في عام 2019 في فلاديفوستوك، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق الازدهار لشعبي البلدين.ومن جانبه، بعث الرئيس الروسي "بوتين" أيضا برسالة إلى "كيم" قال فيها إن البلدين سيوسعان نطاع العلاقات الثنائية الشاملة والبناء من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية.وأضاف أن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.