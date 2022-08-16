كوريا الشمالية تدعو شعبها للتمسك بالروح المعادية لليابان

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دعت سلطات كوريا الشمالية إلى الوحدة الداخلية والتمسك بالولاء غير المشروط لمناهضة اليابان وروح حركة الاستقلال.جاء ذلك بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين على استقلال شبه الجزيرة الكورية من الاستعمار الياباني. وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم، في افتتاحيتها أمس الاثنين، إنه تماما مثل الشهداء الثوريين المناهضين لليابان، يجب على الشعب والجيش تنفيذ معتقدات زعيم النظام "كيم جونغ أون" وتوجيهاته تحت أي ظرف من الظروف.وشددت الصحيفة على الإيمان بأن اتباع توجيهات الحزب الحاكم من شأنه أن يجلب القوة، وأن الرخاء يجب أن يتأصل داخل كل فرد.كما نشرت وكالة الأنباء المركزية التي تديرها الدولة بيانا للمتحدث باسم مجموعة تمثل ضحايا العمل القسري والاسترقاق الجنسي في اليابان في زمن الحرب، وانتقدت طوكيو لرفضها تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن فظائع الماضي. وقال المتحدث إن العمل القسري في زمن الحرب والاسترقاق الجنسي جرائم ضد الإنسانية ولا مبرر لها وفقا للقوانين الدولية.وأوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تقارير أيضا عن عقد أحداث مختلفة بمناسبة العيد السابع والسبعين للاستقلال، بما في ذلك مباراة حضرها أعضاء النقابات النسائية في ساحة بيونغ يانغ للألعاب الرياضية، وزيارات إلى مواقع حربية بواسطة مسؤولي اللجان الحزبية المحلية.