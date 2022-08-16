نظام جديد لإعفاء ذوي الجدارة الوطنية وذوي الإعاقة من رسوم الطرق السريعة

Photo : YONHAP News

قررت الحكومة الكورية تطبيق نظام جديد لإعفاء الأشخاص ذوي الجدارة الوطنية وذوي الإعاقة من رسوم الطرق السريعة، وذلك من خلال نظام الدفع العام "هاي باس سيستم".وبحسب وزارة النقل أمس الاثنين، سيبدأ اليوم الثلاثاء تطبيق نظام تجريبي لمدة شهرين لتطبيق هذه الإعفاءات.ويذكر أنه حتى الآن كان يُطلب من الأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يتم الاعتراف بهم كأشخاص ذوي استحقاق وطني شراء جهاز منفصل يتطلب تسجيل بصمات أصابعهم، وهو ما كان صعبا بالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم بصمات أو لديهم مشاكل جسمانية أخرى.وبدلا من ذلك، سيتحقق النظام الجديد من مرورهم عبر مخارج الطريق السريع من خلال رصد موقع الهاتف المحمول بموافقة المستخدمين.ويمكن للمؤهلين التقديم شخصيا في المراكز المجتمعية، أو المكاتب المحلية لشركة "كوريا إكسبريس واي كوربوريشن" ووزارة المحاربين القدامى، كما سيتم أيضا قبول الطلبات عبر الإنترنت على هذا الموقع: www.hipass.co.kr