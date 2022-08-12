معدلات التأييد الشعبي للرئيس يون ترتفع إلى ما فوق 30%

Photo : YONHAP News

توقف الهبوط في معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول"، والذي استمر بضعة أسابيع، وارتفع مرة أخرى إلى ما فوق 30%، وذلك في أحدث استطلاع أسبوعي أجرته شركة "ريال ميتر".وقال تقرير صادر عن الشركة المتخصصة في استطلاعات الرأي، إنها أجرت استطلاعا شمل ألفين و515 من المواطنين البالغين في الفترة من 8 إلى 12 أغسطس الجاري، واتضح من خلاله أن 30.4% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن "يون" يقوم بعمل جيد في قيادة الحكومة.وقد ارتفع هذا الرقم للمرة الأولى منذ ثمانية أسابيع. وفي المقابل، انتقد 67.2% منهم طريقة تعامل الرئيس مع شؤون الدولة، بانخفاض 0.6% مقارنة بالأسبوع السابق.وقد عادت معدلات تأييد الرئيس، التي ارتفعت قليلا بعد انخفاضها منذ الأسبوع الرابع من يونيو، إلى نطاق 30% بعد أن كانت قد هبطت إلى 29,3% في المائة في الأسبوع الأسبق.وقال التقرير إن هذا الارتفاع يعكس التقييمات الإيجابية للتغييرات الأخيرة في جلسات الأسئلة والأجوبة اليومية الخاصة بالرئيس مع الصحافة، وإقالة وزيرة التعليم "بارك سون إيه" بسبب الجدل حول سن بدء الدراسة.وأضاف التقرير أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بلغت 47.1%، مقابل 35.8% لحزب "قوة الشعب" الحاكم. ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 2%.