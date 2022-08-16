واشنطن تعرب عن دعمها القوي لتوجه سيول الدبلوماسي نحو كوريا الشمالية

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن دعمها القوي لتوجه حكومة كوريا الجنوبية في البحث عن مسار لما وصفته بـ"الدبلوماسية الجادة والمستدامة" مع كوريا الشمالية.وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" عن هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين عندما طُلب منه التعليق على عرض الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال، والذي تضمن تحسين اقتصاد بيونغ يانغ مقابل نزع السلاح النووي.وقال "برايس" إن الهدف المشترك لواشنطن مع سيول بالإضافة إلى حلفائها الآخرين هو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل، موضحا أن الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع إدارة "يون" لتحقيق هذه الغاية.وجاءت تصريحات "برايس" بعد أن عرض الرئيس الكوري الجنوبي "مبادرة جريئة" لتحسين اقتصاد كوريا الشمالية ومعيشة شعبها إذا توقف نظامها الحاكم عن تطوير الأسلحة النووية واتخذ خطوات عملية نحو نزع السلاح النووي.وتعهد الرئيس "يون" على وجه التحديد بتنفيذ برامج إمدادات غذائية واسعة النطاق، ودعم توليد الطاقة والبنية التحتية للنقل، وتقديم تكنولوجيا الإنتاج الزراعي، فضلا عن تحديث الموانئ والمطارات والرعاية الصحية.