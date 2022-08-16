كوريا والولايات المتحدة تطلقان الاستعدادات لتدريبات أولتشي اليوم الثلاثاء

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بدأت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة صباح اليوم الثلاثاء تدريبات إدارة الأزمات في إطار التحضير لمناورات "أولتشي فريدوم شيلد"، التي ستبدأ في الأسبوع القادم.وسوف تركز تدريبات إدارة الأزمات التي تستمر أربعة أيام على الرد الأوليّ من قبل هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إزاء أي تهديد كبير للأمن القومي، حتى لا يتطور مثل هذا التهديد إلى حرب. وسوف تشمل التدريبات أيضا مساعدة من فريق استجابة حكومي بحيث يمكن تنفيذ التدابير التي تشمل السياسة والمعلومات والاقتصاد، في حالة حدوث أزمات.وسوف تنطلق مناورات "اولتشي" لهذا العام يوم الاثنين القادم وتستمر حتى يوم 1 سبتمبر.وتخطط وزارة الدفاع الكورية لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع حالة حرب شاملة وتطبيق سيناريوهات في التدريبات تضع في الاعتبار النزاعات الدولية والتهديدات الموجهة للبنية التحتية.