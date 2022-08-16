المناطق الجنوبية من كوريا تشهد أمطارا غزيرة اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

ستضرب موجة جديدة من الأمطار الغزيرة المناطق الجنوبية من كوريا اليوم الثلاثاء، حيث تتوجه الجبهة الثابتة من الأمطار إلى الجنوب، بعدما تسببت في هطول أكثر الأمطار غزارة على المناطق الوسطى منذ 80 عاما.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن تشهد الأجزاء الجنوبية من البلاد ما بين 30 و50 ملليمترا من الأمطار في الساعة، وأن تشهد جزيرة جيجو ما بين 30 و100 ملليمتر من الأمطار، بينما ستتعرض المناطق الساحلية الجنوبية لمعدلات أمطار غزيرة تزيد عن 150 ملليمترا.وقالت إن هطول الأمطار سيتوقف في معظم أنحاء البلاد اليوم الثلاثاء، لكن مقاطعات جنوب جولا وجنوب كيونغ سانغ ستستمر في تلقي المزيد من الأمطار حتى فترة ما بعد ظهر الغد الأربعاء.وسوف تتراوح أعلى درجات للحرارة بعد ظهر اليوم بين 28 و31 درجة مئوية في جميع أنحاء البلاد، مثلما كانت عليه يوم أمس الاثنين.