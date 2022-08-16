الرئيس يعقد اجتماعا لمركز إدارة الأزمات لمناقشة الاستعدادات للأمطار الغزيرة

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عقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أمس الاثنين اجتماعا للمركز الوطني لإدارة الأزمات التابع للمكتب الرئاسي، لمناقشة الاستعدادات للأمطار الغزيرة المتوقعة في البلاد حتى يوم الغد الأربعاء.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة "كانغ إين سون" في إفادة مكتوبة للصحفيين أمس، إنه الرئيس "يون" تلقى تقارير من كل من ئيس هيئة الأرصاد الجوية ووزير الداخلية بشأن أحوال الطقس، والاستعدادات ذات الصلة، والتقدم في جهود التعافي من الأضرار الناجمة عن الموجة السابقة من الأمطار.وعقب الإحاطة، سأل "يون" عن حالة جهود الإعمار الجارية حاليا في "بويو" و"تشونغ يانغ" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، التي شهدت أضرارا كبيرة بسبب الأمطار الغزيرة.ووجه الرئيس أوامره للوكالات ذات الصلة بإجراء مسح سريع لأضرار الفيضانات، مشيرا إلى أن تدمير المنشآت الزراعية يؤدي إلى فقدان القدرة الأساسية على كسب العيش. كما دعا الوكالات الحكومية إلى بذل كل الجهود لمساعدة ضحايا الفيضانات ومساعي التعافي في حالات الطوارئ. وحث الرئيس على البحث عن سبل لتحسين دقة التنبؤات الجوية، حيث تتكرر مشاهدة الأحوال الجوية غير الطبيعية وتسجيل هطول الأمطار.