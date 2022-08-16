بدء حجوزات تذاكر القطارات لعطلة تشوسوك

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فتحت شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" باب الحجز لتذاكر القطارات للسفر خلال عطلة عيد الحصاد الكوري التقليدي "تشوسوك".وسوف تكون التذاكر متاحة لقطارات "كيه تي إكس" و"آي تي إكس سيه ما أول" و"مو كونغ هوا" التي ستعمل في الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر. وأتاحت الشركة المشغلة للسكك الحديدية جميع تذاكر المقاعد في القطارات خلال عطلة تشوسوك القادمة، لأول مرة منذ عامين، بعد أن ظلت تبيع فقط تذاكرالمقاعد بجوار النوافذ بدءا من عام 2020 بسبب جائحة كورونا.وسوف يمكن لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والمعاقين حجز تذاكر القطار عبر الإنترنت أو عبر الهاتف بدءا من اليوم الثلاثاء، فيما بين الساعة 9 صباحا والساعة 6 مساء.وفي يومي الأربعاء والخميس، سيتمكن جميع المواطنين من حجز التذاكر عبر الإنترنت من الساعة 7 صباحا حتى 1 ظهرا. وسوف تفتح "كوريل" حجوزات التذاكر إلى بوسان ومقاطعة جنوب كيونغ سانغ يوم الغد الأربعاء، وحجز تذاكر لمقاطعتيْ شمال وجنوب جولا بعد غد الخميس.