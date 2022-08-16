نواب برلمانيون كوريون ويابانيون يزورون الولايات المتحدة

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سيزور نواب برلمانيون كوريون جنوبيون ويابانيون الولايات المتحدة يوم السبت القادم بدعوة من وزارة الخارجية الأمريكية.ومن المتوقع أن يقوم بالزيارة خمسة نواب كوريين، بمن فيهم نائب رئيس البرلمان "تشونغ جين سوك"، إلى جانب خمسة نواب يابانيين.وقال "تشونغ" في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء إنه من المقرر أن يزور النواب الكوريون واليابانيون البيت الأبيض ووكالات حكومية أمريكية رئيسية أخرى.وأضاف أنه سيتم عقد مناقشات بين النواب الكوريين واليابانيين ونظرائهم من الولايات المتحدة حول سبل استعادة العلاقات التعاونية التقليدية بين بلدانهم، ومن المرجح أيضا أن يتبادل النواب الكوريون واليابانيون وجهات النظر حول طرق معالجة القضايا التاريخية، بما في ذلك الاسترقاق الجنسي والعمل القسري في اليابان في زمن الحرب، من أجل تحسين العلاقات الثنائية.ويتركز الانتباه على هذه الزيارة المرتقبة حيث تتزامن مع إعلان كل من سيول وواشنطن وطوكيو نيتها لتعزيز التعاون بشأن قضايا كوريا الشمالية.