بلاك بنك تقدم عرضا في حفل جوائز إم تي في الأمريكية

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صرحت شركة "واي جي إنترتينمنت" اليوم بأن فرقة البنات الكورية "بلاك بنك" ستقدم عرضا خاصا في حفل توزيع جوائز الفيديوهات الموسيقية الأمريكية لـ"إم تي في" لعام 2022 لتصبح أول فرقة بنات كورية في هذا المجال.الجدير بالذكر أن جوائز الفيديوهات الموسيقية تعتبر من أهم حفلات جوائز الموسيقى الشعبية الأمريكية جنبا إلى جنب مع جوائز "غرامي" وجوائز "بيلبورد" الموسيقية وجوائز الموسيقى الأمريكية.وقالت الشركة الكورية إن بلاك بنك تعد الآن عرضا خاصا للمشاركة في الحفل، حيث تبذل كل ما في وسعها من أجل إهداء لحظة ذات معنى إلى محبيها في مختلف أنحاء العالم.وسوف يقام حفل توزيع جوائز الفيديوهات الموسيقية الأمريكية يوم 28 من هذا الشهر في مركز "بوردنتشول" في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تستأنف بلاك بينك أنشطتها الدولية من خلال إصدار ألبومها الثاني "بينك فينوم" يوم 19 من هذا الشهر.