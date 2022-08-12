كوريا تسجل 80 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس

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وصل عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى مستوى 80 ألفا خلال يوم أمس، بينما سجل عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة أعلى مستوى له منذ 112 يوما.وقال مركز التعامل مع الحجر الصحي اليوم إن عدد الإصابات الجديدة بلغ 84 ألفا و128 خلال الـ24 ساعة الأخيرة. ورغم انخفاضه بحوالي 66 ألفا بالمقارنة مع يوم الاثنين من الأسبوع الماضي الذي بلغ فيه 149 ألفا و897، إلا أن هذا الانخفاض يعزى بدرجة كبيرة إلى انخفاض عدد الاختبارات أمس الذي صادف عيد الاستقلال.ومن الإصابات الجديدة كانت هناك 463 إصابة بين الوافدين من الخارج.بهذا بلغ عدد الإصابات التراكمي منذ أول إصابة في كوريا في شهر يناير من عام 2020، 21 مليونا و502 ألف و164.أما عدد المرضى ذوي الحالات الخطيرة فقد زاد بـ24 أمس مقارنة مع أول من أمس، حيث بلغ 563 وهو أعلى رقم منذ 112 يوما، تحديدا منذ يوم 26 أبريل الماضي، وكان من بينهم 496 مريضا تتجاوز أعمارهم 60 عاما.وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس أمس 37، منها 36 لأشخاص فوق سن الستين، وبلغ عدد الوفيات التراكمي 25 ألفا و710، ووصلت نسبة الوفيات التراكمية إلى 0.12 %.