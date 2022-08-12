بيل غيتس يلقي كلمة أمام البرلمان الكوري

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أعرب مؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس" عن أمله في أن تقوم كوريا الجنوبية بالمزيد فيما يتعلق بالتعاون الدولي في مكافحة الأمراض الوبائية، بما في ذلك جائحة كورونا.جاء ذلك في كلمة ألقاها صباح اليوم أمام البرلمان الكوري تحت عنوان" أهمية التعاون الدولي في التكيف والاستعداد للأوبئة المستقبلية ولجائحة كورونا، والدور القيادي لكوريا"، حيث أعرب عن تطلعه إلى أن تلعب كوريا دورا أكبر بواسطة العلوم والتكنولوجيا المتوفرة لديها.ودعا "بيل غيتس" إلى مشاركة كوريا في التعاون في مجال الصحة الدولية مشيرا إلى أنها تحولت خلال جيل واحد إلى دولة قوية اقتصاديا اعتمادا على المساعدات الأجنبية وجهودها الجبارة وقدراتها الابتكارية.وأشار إلى أن عدد الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيمات الأساسية في العام الماضي قد بلغ 25 مليونا، وهو أعلى رقم منذ عام 2009، لكن شركاء الصحة الدولية مارسوا ابتكارات قيادية من أجل تقليل تدهور الأوضاع إلى أبعد الحدود.وأضاف أنه من المهم ضخ استثمارات في الصناديق الدولية في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن كوريا تلعب دورا قياديا في مجال فحوص وباء كورونا.وأشاد بقيام الحكومة الكورية مؤخرا بزيادة الاستثمارات في الصحة الدولية إلى جانب التبرع بمائتي مليون دولار إلى مشروع كوفاكس، وأكد على أنه يمكن إنقاذ البشرية من الأمراض المعدية، معربا عن تطلعه للقيام بمثل هذه الأعمال من خلال المشاركة القوية مع كوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يزور "بيل غيتس" المكتب الرئاسي في منطقة يونغ سان بالعاصمة سيول بعد ظهر اليوم ليلتقي بالرئيس "يون صوك يول".