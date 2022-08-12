سيول تعرب عن أسفها لإهداء رئيس الوزراء الياباني قربانا إلى ضريح ياسكوني

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أعربت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية عن خيبة أملها وأسفها العميقين إزاء إهداء رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قربانا إلى ضريح ياسكوني أمس الذي صادف عيد الاستقلال الكوري.وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الكورية إن كوريا تشعر بخيبة أمل وأسف عميقين على تكرار زيارة أو إهداء كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية والبرلمان الياباني لضريح ياسكوني الذي يكرم ذكرى الحرب العدوانية اليابانية الماضية، ويخلد ذكرى مجرمي الحرب.ودعا المتحدث الكوري الحكومة اليابانية للنظر إلى التاريخ بشكل صحيح وإجراء مراجعة متواضعة وجادة للشؤون الماضية.وكان رئيس الوزراء الياباني قد أهدى قربانا إلى الضريح أمس الذي صادف عيد الاستقلال الكوري، وذكرى هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، كما زارت وزيرة الاقتصاد "داكايتشي سينايه" ووزيرة النهضة "كايبا كينيا" شخصيا موقع الضريح المثير للجدل في صباح نفس اليوم.