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السياسية

ترشيح أربعة لمنصب المدعي العام بواسطة لجنة خاصة

Write: 2022-08-17 10:46:22Update: 2022-08-17 10:49:02

ترشيح أربعة لمنصب المدعي العام بواسطة لجنة خاصة

Photo : YONHAP News

أعدت لجنة التوصيات المكلفة بفرز أفضل المرشحين لشغل منصب النائب العام في كوريا الجنوبية قائمة مختصرة من أربعة مرشحين نهائيين لينظر فيها وزير العدل.
وقد قدمت اللجنة تلك القائمة المختصرة إلى وزير العدل "هان دونغ هون" خلال اجتماع عُقد أمس الثلاثاء.
والمرشحون النهائيون الأربعة هم: "يو هوان صوب" رئيس معهد العدل، و"كيم هو جون" رئيس مكتب المدعي العام في سيول، و"لي دو بونغ" رئيس مكتب المدعي العام في مدينة "ديجون"، و"لي وان صوك" رئيس النيابة في مكتب النيابة العليا.
وقالت اللجنة إن المرشحين تم اختيارهم بناء على إرادتهم الراسخة في الحفاظ على النزاهة والعدالة والحياد السياسي للنيابة العامة، وكذلك تنفيذ القانون بما يتفق مع العدالة والمنطق.
وسوف يختار الوزير "هان" واحدا من القائمة ليوصي الرئيس بتعيينه كأول مدع عام في ظل حكومته.
ومن المتوقع أن يقدم تلك التوصية في غضون اليوم الأربعاء، ومن المرجح أن يتولى رئيس الادعاء الجديد منصبه في منتصف سبتمبر بعد الحصول على موافقة من البرلمان.
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