الرئيس يون يأمل في تعزيز التعاون مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس

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التقى الرئيس الكوري "يون صوك يول" مع "بيل غيتس" المؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، حيث اقترح عليه تعاونا جوهريا في مجال الرعاية الصحية بين كوريا الجنوبية ومؤسسة الملياردير الأمريكي الخيرية.وفي أول اجتماع شخصي له كرئيس في مكتبه في منطقة "يونغ سان" في سيول، أمس الثلاثاء، قال "يون" لـ"غيتس" إنه يرغب في رؤية كوريا الجنوبية تواصل تأمين تقنيات الصحة الحيوية عالية المستوى للمساعدة في تعزيز صحة المواطنين في جميع أنحاء العالم، وأعرب عن أمله في العمل مع مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" لتحقيق هذه الغاية. وفي إشارة إلى جهود "غيتس" لتطوير وتوفير اللقاحات والعلاجات المضادة لفيروس كورونا، أعرب "يون" عن أمله في استخدام لقاحات كورونا التي تنتجها شركة "إس كيه بايوساينس" بدعم مالي من المؤسسة، بشكل فعال في منع انتشار الأمراض المعدية في البلدان النامية.ومن جانبه قال "غيتس" إنه يقدر بشدة تركيز "يون" على مجالات الابتكار الحيوي، مشيرا إلى تأثيرها على خلق فرص العمل وتحسين حياة عامة الناس. كما أعرب عن تقديره لمشاركة كوريا الجنوبية ودعمها السخي في إدارة المخاطر المرتبطة بالجائحة بشكل إيجابي.وفي زيارة استغرقت ثلاثة أيام لكوريا الجنوبية، ألقى "غيتس" كلمة أمام البرلمان في وقت سابق من اليوم، حيث اقترح أن تقوم كوريا بتوسيع دورها القيادي في مكافحة الأمراض المعدية عالميا من خلال تطبيق العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.