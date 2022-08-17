الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

المحلية

العدوى بالمتحور بي إيه.5 تقترب من 90% من حالات كورونا الحديثة في كوريا

Write: 2022-08-17 10:48:22

العدوى بالمتحور بي إيه.5 تقترب من 90% من حالات كورونا الحديثة في كوريا

Photo : YONHAP News

اتضح أن 87.9% من حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا في كوريا الجنوبية هي بمتحور أوميكرون شديد العدوى "بي إيه.5".
ووفقا لمركز مكافحة الأمراض أمس الثلاثاء، شكلت حالات "بي إيه.5" تلك النسبة من إجمالي عدد الإصابات المكتشفة خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس، بزيادة بلغت 11,6% مقارنة بالأسبوع الأسبق.
كما اتضح أن الإصابات المحلية شملت نسبة هائلة من هذا المتحور شديد العدوى، بلغت 91.5%، بينما بلغت النسبة في حالات الإصابة بين القادمين من الخارج 80.4%.
ومع استمرار انتشار هذا المتحور المعدي، ارتفعت نسبة إعادة الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا بـ0.68% من الأسبوع الأسبق لتصل إلى 6.11%.
ومن بين حالات الإصابة التراكمية في كوريا البالغة حوالي 18 مليونا و107 آلاف حالة حتى الأسبوع الأول من شهر أغسطس، كان هناك حوالي 183 ألفا، أي بنسبة 0.91%، عبارة عن حالات إعادة إصابة بالفيروس، ومن بينهم، كان هناك 311 شخصا أصيبوا للمرة الثالثة.

قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;