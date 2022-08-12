إصابات كورونا اليومية في كوريا تسجل أعلى مستوياتها منذ 18 أسبوعا

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تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية طوال يوم أمس 180 ألف حالة، مسجلا أعلى مستوياته منذ يوم الثالث عشر من شهر أبريل الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 180 ألفا و803 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 567 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 21 مليونا و682 ألفا و816 شخصا.ومع ذلك، انخفض عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 94 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 469 شخصا.وارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 25 ألفا و752 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.