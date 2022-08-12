السياسية مسؤولة نووية أمريكية تزور كوريا الجنوبية

قامت مسؤولة عن مخزون الأسلحة النووية في الولايات المتحدة بزيارة إلى كوريا الجنوبية حيث بحثت مع المسؤولين الكوريين عددا من القضايا المتعلقة بالأمن النووي الإقليمي.

وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي الأمريكي التابعة لوزارة الطاقة يوم السبت الماضي إن رئيستها "جيل لوبي" قد اختتمت جولة آسوية مؤخرا بزيارة إلى كوريا الجنوبية.

وفي أثناء إقامتها في سيول، أجرت المسؤولة الأمريكية محادثات مع عدد من المسؤولين الكوريين لبحث القضايا المتعلقة بالأمن الوطني، والحد من الانتشار النووي، والأمن النووي.

كما التقت بالسفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "فيليب غولدبيرغ" ومسؤولي وزارة الخارجية الكورية، وتبادلت معهم الآراء حول سبل تنمية العلاقات بين سيول وواشنطن والأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقامت "جيل لوبي" أيضا بجولة تفقدية في كل من المعهد الكوري لأبحاث الطاقة النووية، والمعهد الكوري لتكنولوجيا التحكم في الطاقة النووية.