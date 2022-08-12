توقعات بارتفاع أسعار استيراد الحبوب الغذائية في الربع الثالث من هذا العام

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من المتوقع أن ترتفع أسعار استيراد الحبوب الغذائية في كوريا خلال الربع الثالث من هذا العام بدرجة أكبر من الربع الثاني، بالرغم من استئناف تصدير الحبوب الغذائية عن طريق البحر الأسود، وانخفاض أسعار الحبوب الدولية في الآونة الأخيرة.وشهد المؤشر القياسي للأسعار العالمية للسلع الغذائية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة انخفاضا بنسبة 8.6% في شهر يوليو الماضي، ليسجل أكبر معدل انخفاض منذ شهر أكتوبر من عام 2008.وقد وصل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء إلى ذروته، أي 159.7 نقطة فور الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر مارس الماضي، ثم بدأ ينخفض بشكل تدريجي ليبلغ 140.9 نقطة في الشهر الماضي.وأرجعت وزارة الزراعة الكورية السبب في انخفاض المؤشر إلى استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر الأسود وانخفاض أسعار القمح الدولية.ومع ذلك، فمن المتوقع أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى ينعكس مؤشر أسعار الغذاء الدولية على أسعار استيراد الحبوب الغذائية لكوريا الجنوبية.وتوقع المعهد الكوري لأبحاث الاقتصاد الريفي أن ترتفع أسعار استيراد الحبوب الغذائية بنسبة 16% في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما قد يؤثر على ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية في البلاد.