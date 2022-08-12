واشنطن قلقة من احتمال التعاون النووي بين كوريا الشمالية وإيران

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أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" عن قلق الولايات المتحدة من تهديدات الانتشار النووي الناجمة عن التعاون النووي المحتمل بين كوريا الشمالية وإيران.وأضاف "برايس" في موجز صحفي أمس الثلاثاء ردا على سؤال حول احتمال حدوث تعاون نووي بين بيونغ يانغ وطهران، أن الحكومة الأمريكية قد اكتشفت معلومات ذات صلة بهذا الشأن، وأن وسائل الإعلام نشرت بعضها علنا.وأشار إلى أن رؤية تهديدات الانتشار النووي من قبل كوريا الشمالية وإيران تعد أمرا مقلقا، ووصف كوريا الشمالية بأنها دولة تمكنت من تطوير أسلحة نووية، وإيران بأنها دولة طورت برنامجا نوويا بطريقة مقلقة.وأكد أن التعاون بين الدولتين اللتين انخرطتا في سلوك خبيث على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال انتهاكهما لقرارات مجلس الأمن الدولي والأعراف الدولية، يشكل قلقا للولايات المتحدة.