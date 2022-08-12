سياسيون من أصل كوري يجتمعون لمناقشة ازدهار الوطن

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يجتمع سياسيون من أصل كوري من جميع أنحاء العالم معا في سيول وعبر الإنترنت هذا الأسبوع لمناقشة موضوع "السلام والازدهار في كوريا الجنوبية وفي العالم". ووفقا لمؤسسة الكوريين في الخارج أمس الثلاثاء، بدأ المنتدى العالمي الثامن للسياسيين الكوريين، الذي يستضيفه مجلس السياسيين الكوريين في الخارج، أعمال جلسته في أحد الفنادق في سيول في وقت سابق من اليوم، حيث يتحدث حوالي 70 شخصا من أصل كوري يعملون كسياسيين في 14 دولة في الخارج مع بعضهم البعض عبر الإنترنت وشخصا خلال المنتدى الذي يستمر حتى يوم الجمعة.وفي كلمة افتتاحية، أعربت السيناتور الكندية ورئيسة مجلس السياسيين الكوريين المغتربين "يونا مارتن" عن أملها في أن يكون المنتدى فرصة للمشاركين لتبادل أفكارهم فيما يتعلق بالسلام والازدهار في وطنهم وفي العالم، ومناقشة التدابير اللازمة لتعزيز السياسات ذات الصلة.ومن بين المشاركين البارزين الآخرين في المنتدى النائبة البرلمانية في نيوزيلندا "ميليسا لي"، وعضو مجلس مدينة "إيرفين" الأمريكية "تامي كيم"، ونائبة وزير خارجية ولاية "أوريغون" الأمريكية "شيريل مايرز"، والنائبة البرلمانية الكازاخية "كيم فيرا".