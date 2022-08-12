الرئيس يون يكشف عن التوجهات التفصيلية للسياسات في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء

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من المقرر أن يعقد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مؤتمره الصحفي الأول صباح اليوم الأربعاء حيث يحتفل بمرور مائة يوم على توليه منصبه.ويذكر أن الرئيس ظل يجيب بإيجاز على أسئلة المراسلين عبر تصريحات يدلي بها خلال توجهه إلى مكتبه على أساس منتظم، لكن هذه ستكون هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن توجهاته السياسية الملموسة وفلسفته في إدارة شؤون الدولة، منذ توليه منصبه في شهر مايو الماضي.وسوف يجيب الرئيس على أسئلة الصحفيين المحليين والأجانب على حد سواء خلال المؤتمر الذي سيعقد في المكتب الرئاسي في منطقة "يونغ سان" من الساعة 10 صباحا.ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر بخطاب مدته 15 دقيقة يلقيه الرئيس، وتليه جلسة الأسئلة والأجوبة مع المراسلين. ووفقا للمكتب الرئاسي، لن تكون هناك قيود على نطاق الأسئلة التي سيتم طرحها.وهناك اهتمام خاص بكيفية رد يون على القضايا العالقة المتعلقة بالمكتب الرئاسي والكتلة الحاكمة، بما في ذلك الجدل حول خيارات وزرائه والانقسام الداخلي داخل حزب "قوة الشعب" الحاكم.