ردود فعل حزبية متباينة على المؤتمر الصحفي للرئيس يون

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رحب زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم في كوريا "كوان صونغ دونغ" بما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده الرئيس "يون صوك يول"، وقال في تصريحات أدلى بها للصحفيين إن عزم الرئيس "يون" للنظر بعناية في إرادة المواطنين يعد أمرا مرغوبا فيه للغاية.وأشار إلى أن الرئيس "يون" قدم في المؤتمر الصحفي شرحا للشعب عن السياسات التي انتهجتها الحكومة في فترة 100 يوم منذ تنصيبه، من أجل إرساء المبادئ الجديدة للشؤون الخارجية والأمنية، وتحقيق الاستقرار في أسعار العقارات، وتحسين الهيكلة الاقتصادية للبلاد.ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "جو أو سوب" في موجز صحفي إن المؤتمر الصحفي للرئيس "يون" كان مجرد ثناء على النفس، ولم تكن هناك محتويات تذكر، مشيرا إلى أن ذلك يدل على أن حكومة الرئيس "يون" فشلت في تحقيق أي نوع من الإنجازات المثمرة خلال الـ100 يوم الماضية.