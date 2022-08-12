أداء الشركات الرئيسية الكورية لهذا العام أفضل من العام الماضي

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تبين أن أداء الشركات الرئيسية الكورية في النصف الأول من هذا العام كان أفضل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن معهد "سي إي أو سكور" المتخصص في بيانات الشركات في كوريا اليوم الأربعاء، بلغ حجم مبيعات 337 شركة من بين 500 شركة رئيسية كورية في النصف الأول من هذا العام، 1641 تريليونا و30.3 مليار وون، بزيادة نسبتها 27.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.ومن بين الصناعات التي شهدت زيادة كبيرة في حجم مبيعاتها: صناعات البيتروكيماويات، وتكنولوجيا المعلومات، والأجهزة الإلكترونية، والبنوك والأسهم، والسيارات وقطع غيارها.أما صناعة تكنولوجيا الاتصالات فقد كانت الوحيدة التي شهدت تراجعا في حجم مبيعاتها.وأشار التقرير إلى أن حجم الأرباح التشغيلية للشركات الرئيسية بلغ 125 تريليونا و388.1 مليار وون في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 7.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وقال التقرير إن شركة "سام سونغ" للإلكترونيات كانت الأولى من بين الشركات الكورية، حيث بلغ حجم مبيعاتها 154 تريليونا و985.1 مليار وون في النصف الأول من هذا العام بزيادة نسبتها 20.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ حجم أرباحها التشغيلية 28 تريليونا و218.5 مليار وون، بزيادة نسبتها 28.6%.